"Уровень опасности желтый": киевлян предупреждают о тумане

Новости Украины:Киевлян предупредили о низкой видимости из-за тумана.

Ночью 9 марта в столице ожидается туман, из-за чего видимость составит 200-500 м. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает УНН.

"9 марта ночью и утром туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности желтый). Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

В ближайшие сутки, 8 марта, в юго-восточной части Украины сохранится сухая и теплая воздушная масса, на остальной территории - более прохладный и влажный воздух.