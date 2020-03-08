Коронавирус: За сутки пограничники проверили 125 тысяч человек

Новости Украины:Из 125 тысяч человек, которые прошли скрининг на границе, у двоих обнаружили ОРВИ.

Во время температурного скрининга в пунктах пропуска через государственную границу пограничники зафиксировали повышенную температуру у двух гражданок Украины в пунктах пропуска "Гремяч" и "Борисполь", врачи диагностировали у обеих женщин острую респираторную вирусную инфекцию.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"По результатам прошедших суток пограничники проверили 125 368 человек... Вчера пограничники зафиксировали два случая повышенной температуры в двух гражданок Украины в пунктах пропуска "Гремяч" и "Борисполь". По результатам дополнительной проверки врачи диагностировали у обеих женщин ОРВИ, признаки Covid-19 не обнаружены", - говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что температурный скрининг граждан, въезжающих в Украину в пунктах пропуска через государственную границу, а также в КПВВ на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил и на админграницах из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым осуществляется в круглосуточном режиме.

Всего с 25 февраля этого года проверено уже более 1,2 млн граждан.

Напомним, в Черновицкой области продезинфицировали все автостанции автовокзалы, чтобы не допустить распространения коронавируса.