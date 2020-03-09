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Украинцев предупредили о сильном тумане: какие регионы в опасности

Украинцев предупредили о сильном тумане: какие регионы в опасности
09:56 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о тумане в северных, западных и большинстве центральных областей Украины.

Погода в Украине 9 марта ухудшится, туман в северных, западных и большинстве центральных областей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, видимость 200-500 м.

"По данным Укргидрометцентра, 9 марта ночью и утром в северных, западных и большинстве центральных областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, погода в Украине 9 марта будет аномально теплой. Температура будет бить исторические рекорды. В частности, в Луганской области синоптики прогнозируют +19 градусов. При этом в западной части страны уровень тепла будет достигать отметки +6... +9 градусов.

Напомним, 9 марта, в юго-восточной части Украины сохранится сухая и теплая воздушная масса, на остальной территории - более прохладный и влажный воздух, сообщил Укргидрометцентр.

В Украине, кроме юго-восточной части, временами небольшие дожди ( в Карпатах с мокрым снегом), ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на юге и востоке до 9°; днем 12-18°, в западных, северных и Винницкой областях 6-11°.

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин

В Карпатах небольшой мокрый снег с дождем, температура в течение суток около 0°.

В Киеве в понедельник временами небольшие дожди, ночью и утром туман; температура ночью 4-6° тепла, днем 9-11°.

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Погода, Туман, Синоптики, ГСЧС.
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