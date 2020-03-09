Ситуация на передовой: Оккупанты снова били из 120-го калибра

Новости Украины:Террористы использовали дрон, чтобы сбросить гранату под Широкино.

Российско-оккупационные войска с начала суток провели три вооруженные провокации в районе проведения операции Объединенных сил, в том числе с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Об этом сообщил представитель Минобороны полковник Александр Мотузяник на брифинге в понедельник, сообщает пресс-служба ведомства.

"С начала нынешних суток по состоянию на 12.00 зафиксированы три вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск. Так, в 08.40 со стороны Первомайска противник выпустил пять мин 120-го калибра в направлении опорных пунктов украинских войск возле Орехово ", - отметил Мотузяник.

По его информации, в 11.00 оккупанты выпустили 4 мины из минометов калибра 82 мм в районе Зайцево.

Кроме того, неподалеку от Широкино с направления Саханки оккупанты использовали БПЛА, с которого сбросили гранату ВОГ-17.

"Несмотря на вражеские обстрелы, по состоянию на сейчас ситуация, все же, остается полностью контролируемой украинским подразделениями из состава Объединенных сил. Боевых потерь в рядах Вооруженных сил Украины с начала нынешних суток нет ", - отметил представитель МОУ.

Напомним, Варшава надеется, что суд установит виновных в катастрофе МН17.