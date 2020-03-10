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Оккупация Крыма: Пограничники не пустили в Украину россиянина, который "освобождал" полуостров

Оккупация Крыма: Пограничники не пустили в Украину россиянина, который "освобождал" полуостров
09:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Украинские пограничники не пустили в страны гражданина России, который награжден медалью "За освобождение Крыма".

Сотрудники Госпогранслужбы отказали во въезде в Украину россиянину, который имел награды силовых структур и медаль "За возвращение Крыма".

Как сообщает Государственная пограничная служба, гражданина РФ вчера остановили пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев.

Он прилетел рейсом из Минска в аэропорт "Жуляны".

Во время мероприятий пограничного контроля россиянин 1965 года рождения заявил, что прибыл в личных целях, а также провести переговоры по добыче гранита. Кроме того, он сообщил, что является гендиректором одного из российских литейно-механических заводов.

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Однако в ходе дополнительной проверки пограничники установили, что данное лицо является членом политической партии "Единая Россия, представителем общественного совета при ГУ МВД РФ в г. Ногинск, имеет награды от президента и Госдумы РФ, Московской областной думы, МИД и силовых структур, в частности медаль "За возвращение Крыма".

По результатам пограничного контроля пограничники отказали иностранцу в пропуске через границу и запретили въезд в Украину сроком на 3 года в интересах обеспечения национальной безопасности Украины. О данном лице также были проинформированы подразделения СБУ.

В тот же день россиянина вернули обратным рейсом в Минск.

Напомним, политический деятель объяснил, почему крымские татары могут отказаться от обмена.

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Крым, Госпогранслужба Украины, Оккупированный полуостров.
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