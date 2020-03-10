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Мужчина, взявший в заложницы двух девушек, отправится в тюрьму на 12 лет

Мужчина, взявший в заложницы двух девушек, отправится в тюрьму на 12 лет
10:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Июле прошлого года мужчина взял в заложницы двух девушек и требовал за их освобождение миллион долларов и вертолет.

Суворовский районный суд Одессы приговорил к 12 годам лишения свободы мужчину, который требовал в июле 2019 года за освобождение заложниц 1 млн долл. и вертолет. Соответствующий приговор вынесен в начале марта.

Установлено, что 7 июля, примерно в 11:30, злоумышленник на ул. Черноморского казачества вошел в помещение финансового учреждения "Ваша готивочка" ООО "ЛАЙМ КЭШ". Угрожая ножом, он потребовал у находившихся в помещении сотрудниц деньги. Узнав, что в наличии только 3 тыс. грн, он взял женщин в заложницы, велел вызвать полицию и потребовал за освобождение сотрудниц учреждения 1 млн долл. Также он требовал, чтобы ему обеспечили прибытие вертолета, на котором он намеревался скрыться с места преступления. В противном случае он угрожал, что убьет женщин, держа нож возле шеи одной из них.

Злоумышленник также сорвал одну из камер видеонаблюдения, повредил офисный ноутбук и забаррикадировал столом входные двери.

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Как сказано в документе, пострадавшие находились с ним в одном помещении около 3 часов. Успокоившись, мужчина позволил заложницам воспользоваться санузлом и мобильным телефоном, принять переданные с улицы воду и лекарства (корвалол). Он также предлагал женщинам вступить с ним в половые отношения.

В результате спецоперации правоохранителей обвиняемый был задержан, а заложницы освобождены. Одна из них была госпитализирована в психиатрическое лечебное учреждение, а после лечения уволилась с работы из указанного финучреждения.

Как отмечается, обвиняемый свою вину признал и раскаялся. Он утверждал, что не собирался убивать заложниц. Свой поступок он пояснил затруднительным материальным положением, в котором оказался летом прошлого года в связи с невыплатой ему зарплаты на стройке, где работал неофициально. Он также рассказал, что потерял арендованное жилье, и ему пришлось продать автомобиль, что негативно повлияло на его эмоциональное состояние.

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Изучив материалы дела, суд, признав мужчину виновным в разбое и захвате заложников, приговорил его к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось ранее, в Одессе 7 июля 2019 года полиция во время штурма помещения финучреждения освободила двух сотрудниц, захваченных злоумышленником в заложницы. Подозреваемого, 1994 г. р., задержали.

Было открыто производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 147 (захват заложников) и ч. 3 ст. 187 (разбой).

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Одесса, Суд, Одесская область.
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