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В Херсонской области мать на улице обливала дочку холодной водой

В Херсонской области мать на улице обливала дочку холодной водой
12:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Мать и бабушку, которые на улице обливали ребенка холодной водой, госпитализировали с признаками психического расстройства.

В Херсоне работники полицейской мобильной группы по реагированию на факты домашнего насилия спасли от неадекватных родственников 6-летнюю девочку.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, мать с бабушкой вывели ребенка в одном нижнем белье на улицу и стали обливать холодной водой при температуре воздуха всего 4°С.

Согласно сведениям полиции, об этом происшествии на линию 102" сообщили соседи, когда услышали крики ребенка, которого облили холодной водой. На место прибыли сотрудники мобильной группы реагирования на факты домашнего насилия ГУНП.

Прибыв на место вызова, полицейские увидели девочку, которая была почти без одежды, замерзшая и грязная, не могла говорить от холода.

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Ребенка одели и успокоили. Мать с бабушкой вели себя неадекватно, бросались на соседей и несли чушь. Полицейские сообщили о происшествии в службу по делам детей и вызвали на место врачей", - говорится в сообщении.

Полицейские и соцработники осмотрели дом семьи, где не было условий для проживания ребенка. Дом не отапливался, света не было, все стены в плесени, в комнатах стояла вонь, продуктов питания тоже не было.

Пообщавшись с 36-летней матерью и 64-летней бабушкой, врачи обнаружили у них признаки психического расстройства и госпитализировали. Ввиду угрозы жизни и здоровью ребенка, полицейские вместе с сотрудниками службы по делам детей составили акты об изъятии девочки из семьи и поместили ее в приют.

После проведения всех необходимых обследований и проверок будет решаться вопрос дальнейшей судьбы девочки, а также способности её матери и бабушки воспитывать ребенка.

Напомним, в Киеве водолазы обнаружили труп человека неподалеку от Оболонской набережной, тело было в пакете.

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Херсонская область, Нацполиция, Полиция Херсонской области.
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