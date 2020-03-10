Люстрированный прокурор Киева Юлдашев вернулся к работе

Новости Украины:Сергей Юлдашев был люстрирован в 2015 году, а затем восстановился в должности.

Уволенный по люстрации в 2015 году прокурор Киева Сергей Юлдашев, а затем восстановленный в должности, сегодня приступил к исполнению своих обязанностей.

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, 10 марта Юлдашев провел совещание с коллективом прокуратуры Киева, поздравил с успешным завершением двух этапов аттестации и призвал к совместной и эффективной работе.

"Уверен, что мы всегда найдем взаимопонимание", - отметил прокурор.

Отмечается, что Юлдашев был восстановлен в должности прокурора города Киева решением Днепропетровского окружного административного суда от 25 февраля 2020 года, а затем - приказом генерального прокурора Украины.

Как сообщалось ранеее, 24 марта 2015 года Юлдашев был уволен с должности прокурора Киева.

"11 марта в прокуратуре Киева начался второй этап люстрации. Сегодня очередь дошла и до прокурора Киева Сергея Юлдашева. Он только что попрощался с коллективом”, - отметила тогда руководитель пресс-службы прокуратуры Киева Елена Яхно.

При этом она цитировала слова Юлдашева: "Сегодня генеральный прокурор подписал пакет документов об увольнении с занимаемых должностей тех прокуроров, которые подпадают под закон о люстрации. Закон есть закон. Он его выполнил. В свое время и я выполнил этот закон".

Напомним, Офис генерального прокурора открыл дело против депутата Дубинского.