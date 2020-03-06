Офис генпрокурора открыл дело против нардепа "Слуги народа"

Новости Украины:Офис генерального прокурора открыл дело против депутата Дубинского.

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления Петром Порошенко.

Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань в Facebook.

"Офис генерального прокурора во исполнение судебного решения отреагировал на клеветнические обвинения народного депутата Дубинского в адрес Петра Порошенко. Зарегистрировано уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления", - подчеркнул адвокат и обнародовал скан-копию выписки из Единого реестра досудебных расследований с номером соответствующего уголовного дела.

Как сообщалось, Порошенко 6 марта приходил в Государственное бюро расследований с требованием возбудить уголовное дело против Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении.

По словам Порошенко, накануне, 5 марта, Шевченковский райсуд обязал ГБР рассмотреть и закрыть дело против него, а также возбудить уголовное производство против его инициатора за ложное сообщение о преступлении.

Порошенко отметил, что пришел в ГБР, чтобы проинформировать о решении суда, так как представители Бюро не ходят на заседания.

В октябре прошлого года Дубинский заявлял, что после его обращения в ГБР в отношении Порошенко открыли производство в результате декларирования недостоверной информации за 2018 год.

В "Евросолидарности" назвали безосновательными все обвинения в адрес Порошенко в недостоверном декларировании.