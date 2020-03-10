Ситуация на Донбассе: Террористы расстреляли грузовик с украинскими военными

Новости Украины:Террористы противотанковой ракетой подорвали грузовик с украинскими военными.

На Донецком направлении вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в военный грузовик есть потери среди украинских воинов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

"Сегодня, 10 марта, российские оккупационные войска атаковали позиции украинских защитников на Донецком направлении. Российские оккупанты вели огонь по позициям Объединенных сил с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения, в частности минометов калибра 120 мм, а также применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Сейчас бой закончился, а для подавления огня противника подразделения Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ.

"Кроме того, противник совершил обстрел военного грузового автомобиля одного из подразделений Объединенных сил из противотанкового ракетного комплекса. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты есть потери среди украинских защитников", - сообщили в пресс-центре.

Также в районе проведения операции в готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил.

Ситуация контролируется, потери противника уточняются, добавили в пресс-центре.

Напомним, боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевое поражение.