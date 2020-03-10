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Демонтаж этажей "дома-монтсра": Суд открыл производство

Демонтаж этажей "дома-монтсра": Суд открыл производство
16:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд открыл производство по факту демонтажа лишних этажей "дома-монстра" на Подоле.

Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда открыл производство по делу о демонтаже нескольких этажей дома-"монстра" на столичном Подоле.

Об этом советник Киевского городского головы Владимир Бондаренко сообщил в Facebook, обнародовав фотокопии постановления Верховного суда от 6 марта с.г. по делу.

"Решение апелляционного хозяйственного суда о закрытии производства по делу "Монстра на Подоле" остановлено по представлению Киевской городской государственной администрации и Киевского городского совета в Верховном Суде. Борьба за снос "лишних этажей" продолжается", - написал он.

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Как отмечается в обнародованном постановлении, Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда, рассмотрев материалы кассационной жалобы Киевсовета на постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 27 февраля 2020 года по делу по иску Киевсовета к ООО "Патели Лизинг", постановил открыть кассационное производство на постановление Северного суда от 27 февраля и назначить рассмотрение дела на судебном заседании на 7 апреля с.г. в помещении Кассационного хозяйственного суда.

Также суд постановил остановить действие постановления Северного апелляционного хозяйственного суда от 27 февраля до окончания его пересмотра в кассационном порядке.

Как сообщалось ранее, 17 декабря 2015 года Киевсовет отказал ООО "Патели Лизинг" в возобновлении договора аренды земельного участка для строительства жилищно-офисного комплекса на ул. Нижний Вал, 27-29, и обязал компанию привести новостройку к утвержденным проектным нормам и в соответствие с архитектурно-строительными требованиями. Срок договора аренды истек 14 декабря 2015 года.

27 ноября 2019 года Хозяйственный суд Киева по иску Киевсовета обязал застройщика за свой счет разобрать 4 этажа дома-"монстра" на Подоле.

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В конце февраля с.г. активистка Екатерина Бутко в соцсети написала, что Северный апелляционный хозяйственный суд своим решением от 27 февраля "фактически похоронил дело о демонтаже незаконных этажей дома-"монстра" на Подоле, решив, что это дело не хозяйственной, а административной юрисдикции", и направил ее в ОАСК. Она добавила, что Киевсовет должен обжаловать это решение о закрытии дела.

Ранее вице-президент Национального союза архитекторов Украины Елена Олейник подчеркнула, что земельный участок, на котором возведено здание, размещен по крайней мере в пяти охранных зонах, поэтому на этой территории можно только осуществлять реконструкцию, реставрацию зданий и адаптировать новые постройки в общий исторический ансамбль. Вместо этого дом-"монстр" выходит за пределы существующей застройки минимум на 6-8 этажей.

Напомним, в Киеве зафиксировали еще два температурных рекорда.

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Киев, Суд, Подол, Дом-монстр.
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