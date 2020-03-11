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В Харьковской области 7-летняя внучка, защищая мать порезала бабушку

В Харьковской области 7-летняя внучка, защищая мать порезала бабушку
11:17 Сегодня Телеграф УНН Фото:hk.npu.gov.ua

Новости Украины:В Харьковской области во время семейного конфликта 7-летняя внучка порезала свою бабушку.

В Харьковской области в результате семейной ссоры жительница райцентра получила телесные повреждения. Ножевые ранения женщине нанесла ее 7-летняя внучка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Так, 10 марта около 16:25 в районную полицию поступило сообщение о том, что в отделение реанимации Змиевской больницы с колото-резаными ранениями спины в тяжелом состоянии доставлена 43-летняя жительница села Гениевка.  

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Полицейские установили, что в тот день пострадавшая в состоянии алкогольного опьянения совершила ссору со своей дочерью. Женщины начали толкать друг друга и хватать за волосы. Свидетелем конфликтной ситуации стал малолетний ребенок. Защищая свою мать, девочка схватила кухонный нож и нанесла несколько ударов бабушке в спину. Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. 

Досудебное расследование продолжается.

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Как сообщалось ранее, в городе Кривой Рог Днепропетровской области задержали мужчину, которого подозревают в том, что он нанес тупым предметом смертельные ранения своей бабушке.

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Харьков, Девочка, Нож, Бабушка, Нацполиция, ГУНП.
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