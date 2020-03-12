Скачать
Четверг, 12.03.2020
Коронавирус: в столице госпитализировали пассажира авиарейса Киев-Дубай
Коронавирус: в столице госпитализировали пассажира авиарейса Киев-Дубай
Заседание ТКГ: в Золотом и Счастье откроют КПВВ
Заседание ТКГ: в Золотом и Счастье откроют КПВВ
Официально: Усик и Чисора проведут бой в Лондоне
Официально: Усик и Чисора проведут бой в Лондоне
Судьба Харви Вайнштейна: похотливому продюсеру дали срок
Судьба Харви Вайнштейна: похотливому продюсеру дали срок

Дела Майдана: ГБР провело следовательский эксперимент на Институтской

Смотрите фото (3)
Дела Майдана: ГБР провело следовательский эксперимент на Институтской
00:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГБР

Новости Украины:На Институтской сотрудники ГБР провели следственный эксперимент по делу расстрелов на Майдане в феврале 2014 года.

Госбюро расследований провело следственный эксперимент на улице Институтской в деле по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов и организации умышленных убийств протестующих 20 февраля 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"11 марта 2020 года состоялись следственные действия на улице Институтской в Киеве. Цель эксперимента - установление наиболее вероятного сектора, из которого были произведены выстрелы в потерпевшего участника Майдана работниками правоохранительных органов из имеющегося у них нарезного табельного огнестрельного оружия", - сказано в сообщении.

В Киеве задержали боевика ИГИЛ

Как отмечается, для подтверждения данных, полученных во время следственного эксперимента, будут назначены комплексные баллистическая и судебно-медицинская экспертизы специалистами Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и Киевского городского клинического бюро судебно-медицинских экспертиз.

Зеленский внес в Раду законопроект о реформе СБУ

Также в ближайшие дни будут проведены дополнительные следственные эксперименты с участием потерпевших лиц и свидетелей на Майдане Незалежности, улицах Институтской и Крещатик в г. Киев.

"ГБР активизировало работу по завершению всех следственных действий для проверки и уточнения сведений и установления обстоятельств совершения уголовных правонарушений во время Революции Достоинства", - добавили в пресс-службе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Киев, ГБР, Революция Достоинства, Дела Майдана.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что о Вас может рассказать печенье: простой психологический тест
02 Украина вводит карантин: закроют школы, ограничат авиарейсы
03 Пятница 13 в марте: три главных предостережения для каждого Знака Зодиака
04 Конец ретроградного Меркурия 11 марта: прогнозы астрологов для Знаков Зодиака
05 Модные челки 2020 года: виды на разную длину волос (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире
ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире
Карантин в Украине: УГКЦ дала рекомендации прихожанам
Карантин в Украине: УГКЦ дала рекомендации прихожанам
Минобразования вводит карантин во всех учебных заведениях
Минобразования вводит карантин во всех учебных заведениях
Какое чувство движет Вами: психологический тест
Какое чувство движет Вами: психологический тест
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь