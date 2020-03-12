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Четверг, 12.03.2020
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В Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине объявлено штормовое предупреждение
09:35 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Погода в Украине сегодня, 12 марта, ухудшится в западных и восточных областях.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о сильном ветре в ряде областей Украины.

"По данным УкрГидрометцентра, 12 марта ночью и утром в восточных, днем в западных и Винницкой областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, сегодня днем в западных и Винницкой областях, а также ночью и утром в восточных ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

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Кроме того, в Карпатах порывы ветра сегодня будут достигать 25-30 м/сек. В связи с осложнением погодных условий синоптики объявили первый уровень опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в некоторых западных и восточных областях пройдут незначительные дожди. На остальной территории синоптики прогнозировали малооблачную и теплую погоду. Температура воздуха сегодня местами прогреется до +18 градусов.

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Погода, Штормовое предупреждение, Ветер, Погода в Украине, Прогноз погоды.
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