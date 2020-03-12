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Ситуация с безопасностью на Донбассе остается нестабильной - ООН

Ситуация с безопасностью на Донбассе остается нестабильной - ООН
15:40 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости Украины:Матильда Богнер рассказала, что режим "тишины" нарушается с обеих сторон линии соприкосновения.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине фиксирует нарушения режима прекращения огня на Донбассе с обеих сторон линии разграничения.

Об этом сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

"Ситуация с безопасностью в зоне конфликта остается нестабильной... Было несколько всплесков активности в январе и феврале этого года", - сообщила она.

В зоне ООС удерживается режим "тишины"

Режим прекращения огня продолжают нарушать с обеих сторон линии соприкосновения".

Детали: В мониторинговой миссии ООН заявили, что прослеживают тенденции произвольного задержания и пыток на территории, контролируемой правительством Украины, и на территории, контролируемой самопровозглашенными республиками.

Что было раньше: В начале марта на востоке Украины зафиксировано обострение обстановки на фронте. 8 марта боевики обстреляли грузовой автомобиль украинских военных из противотанкового ракетного комплекса: один военный погиб, двое получили ранения, один получил боевое поражения.

В Минске договорились об обмене пленными

9 марта вблизи Талаковки российские оккупанты сбросили на автомобиль медиков гранаты с беспилотника.

10 марта российские оккупационные войска атаковали позиции украинских защитников на донецком направлении.

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ООН, Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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