Ситуация с безопасностью на Донбассе остается нестабильной - ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине фиксирует нарушения режима прекращения огня на Донбассе с обеих сторон линии разграничения.
Об этом сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.
"Ситуация с безопасностью в зоне конфликта остается нестабильной... Было несколько всплесков активности в январе и феврале этого года", - сообщила она.
Режим прекращения огня продолжают нарушать с обеих сторон линии соприкосновения".
Детали: В мониторинговой миссии ООН заявили, что прослеживают тенденции произвольного задержания и пыток на территории, контролируемой правительством Украины, и на территории, контролируемой самопровозглашенными республиками.
Что было раньше: В начале марта на востоке Украины зафиксировано обострение обстановки на фронте. 8 марта боевики обстреляли грузовой автомобиль украинских военных из противотанкового ракетного комплекса: один военный погиб, двое получили ранения, один получил боевое поражения.
9 марта вблизи Талаковки российские оккупанты сбросили на автомобиль медиков гранаты с беспилотника.
10 марта российские оккупационные войска атаковали позиции украинских защитников на донецком направлении.