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В Киеве представили новую медаль для участников Второй мировой

В Киеве представили новую медаль для участников Второй мировой
10:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В столице представили новую медаль для награждения участвовавших во Второй мировой войне.

Памятную медаль, которой будут награждать ветеранов, участвовавших во Второй мировой войне, представили в Киеве.

Медаль разработал и представил Александр Сопов - директор ВТО "Орден", председатель ВОО "Країна" на пресс-конференции. 

"Эта награда входит в открытую наградную систему. Ответственность за то, что человек сейчас жив и живет именно там, где ему вручат эту медаль, и он на самом деле воевал - на том, кто представил к награждению и заполнил наградной лист", - пояснил Сопов.

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Он подчеркнул, что впервые за всю историю Украины памятной наградой награждаются люди согласно наградному листу. Также это первая наградная медаль, которая является номерной, то есть персонифицированной.

"Государственническое значение существования наград - это не только чествование достойных личностей, а прежде всего стимулирование граждан государства к героическим поступкам и выдающимся достижениям на примере награжденных", - пояснил Сопов значение наградной системы.

Он также добавил, что представление на награждение необходимо направить до 27 марта 2020 года. 

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На сайте ВТО "Орден" указано, что это ведущий производитель государственных и ведомственных наград в Украине. Все разработанные ВТО "Орден" государственные награды и ведомственные знаки отличия утверждены Комиссией государственных наград и геральдики.

Медаль "За бойові заслуги. 75 років перемоги над нацизмом" иготовляется за счет ВТО "Орден" для награждения граждан Украины - непосредственных участников боевых действий во время Второй мировой войны 1939-1945 гг.

Награждать героев Второй мировой войны будут герои АТО/ООС.

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Киев, Украина, ВТО, Медали.
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