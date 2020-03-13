В Киеве представили новую медаль для участников Второй мировой

Новости Украины:В столице представили новую медаль для награждения участвовавших во Второй мировой войне.

Памятную медаль, которой будут награждать ветеранов, участвовавших во Второй мировой войне, представили в Киеве.

Медаль разработал и представил Александр Сопов - директор ВТО "Орден", председатель ВОО "Країна" на пресс-конференции.

"Эта награда входит в открытую наградную систему. Ответственность за то, что человек сейчас жив и живет именно там, где ему вручат эту медаль, и он на самом деле воевал - на том, кто представил к награждению и заполнил наградной лист", - пояснил Сопов.

Он подчеркнул, что впервые за всю историю Украины памятной наградой награждаются люди согласно наградному листу. Также это первая наградная медаль, которая является номерной, то есть персонифицированной.

"Государственническое значение существования наград - это не только чествование достойных личностей, а прежде всего стимулирование граждан государства к героическим поступкам и выдающимся достижениям на примере награжденных", - пояснил Сопов значение наградной системы.

Он также добавил, что представление на награждение необходимо направить до 27 марта 2020 года.

На сайте ВТО "Орден" указано, что это ведущий производитель государственных и ведомственных наград в Украине. Все разработанные ВТО "Орден" государственные награды и ведомственные знаки отличия утверждены Комиссией государственных наград и геральдики.

Медаль "За бойові заслуги. 75 років перемоги над нацизмом" иготовляется за счет ВТО "Орден" для награждения граждан Украины - непосредственных участников боевых действий во время Второй мировой войны 1939-1945 гг.

Награждать героев Второй мировой войны будут герои АТО/ООС.