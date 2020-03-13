В столице заказали 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

Новости Украины:В Киеве власти заказали еще 100 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса.

Столичные власти заказали еще 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Как сообщила пресс-служба Киевского городского головы Виталия Кличко, об этом мэр заявил в эфире "Радио НВ".

"На тот случай, если количество больных в столице будет большим, мы уже заказали 100 тысяч быстрых тестов, которые вскоре будут в Киеве. Чтобы мы были подготовленными и могли оперативно осуществлять диагностику в случае необходимости", - сказал Кличко.

Вместе с тем он отметил, что на сегодняшний день в Киеве не зарегистрированы случаи инфицирования коронавирусом. Кличко отметил, что Киев принимает все возможные превентивные меры для предотвращения возможного распространения вируса COVID-19.

Он напомнил, что с 12 марта в столице введен план противоэпидемических мероприятий и ограничений, которые будут действовать предварительно до конца марта. Весь подвижной состав общественного транспорта столицы, в том числе и метро, дважды в день обрабатывают средствами дезинфекции - перед подачей на маршруты и после смены.

Также сообщается, что сегодня мэр Киева обратился к Министерству инфраструктуры Украины и руководству аэропорта «Борисполь» закрыть авиасообщение со странами, где распространяется эпидемия коронавируса.

В Черновицкой области - два случая и в Житомирской - один. Всего с начала 2020 года в Центра общественного здоровья поступило 55 сообщений о подозрении на COVID-19 (3 случая - подтверждены лабораторно, 49 - отрицательные, коронавируса нет, 3 образца исследуется).

В мире было зарегистрировано 128 343 случая заболевания COVID-19, из них 68324 (53,2%) человека выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 47 411 случаев в 116 странах/ территориях/регионах.