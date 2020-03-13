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Пандемия COVID-19: Министр экономики ФРГ не исключает национализацию компаний

Пандемия COVID-19: Министр экономики ФРГ не исключает национализацию компаний
14:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости мира:В Гремании власти рассматривают вариант временной национализации важных для государства предприятий, для поддержания их "на плаву".

Власти Германии не исключают временной национализации важных для государства предприятий, если те будут испытывать трудности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом в интервью Der Spiegel заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

"Мы не допустим банкротства экономически крепких компаний", — сказал министр, пояснив, что национализация может стать одним из вариантов поддержки в условиях разрыва из-за коронавируса глобальных цепочек поставок и обвала спроса. 

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Альтмайер также отметил, что не ожидает многочисленных случаев национализации. 

"Мы очень внимательно рассмотрим последствия банкротства и сделаем все необходимое", — цитирует слова Альтмайер телеканал N-TV. 

Газета Der Tagesspiegel отмечает, что возможными методами поддержки важных для государства компаний могут стать отсрочки при уплате налогов и предоставление финансовой помощи.

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По данным Института Роберта Коха, к 12 марта в Германии было зарегистрировано 2369 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, за сутки это число увеличилось на 802. Больше всего их выявлено в федеральных землях Северный Рейн — Вестфалия (688 случаев), Бавария (500) и Баден-Вюртемберг (454 случая). С момента начала эпидемии в стране от COVID-19 умерли пять человек.

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Германия, ФРГ, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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