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На Закарпатье дети заболели менингитом

На Закарпатье дети заболели менингитом
08:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Закарпатской области за период в 8 дней с менингококковой инфекцией госпитализированы 10 детей.

Из сел Корытняны и Часловцы Ужгородского района в областную клиническую инфекционную больницу с 3 по 11 марта госпитализированы с диагнозом менингококковая инфекция 10 детей, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Из сел Корытняны и Часловцы Ужгородского района в областной клинической инфекционной больнице в период с 3 по 11 марта в состоянии средней степени тяжести госпитализирован с диагнозом менингококковая инфекция 10 детей (2010 - 2019 рождения) из них 6 учеников Корытнянской ООШ", – сказано в утренней сводке ведомства опубликованной в субботу.

В ГСЧС подчеркнули, что проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

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Напомним, в г. Мелитополь Запорожской области шестилетний ребенок скончался от осложнений гриппа А (Н1N1)

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Вакцина, Дети, Менингит, Закарпатье, ГСЧС.
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