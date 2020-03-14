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День добровольца: в Днепре состоялся автопробег и митинг

День добровольца: в Днепре состоялся автопробег и митинг
16:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В Днипре День добровольца отметили автопробегом.

В Днипре в честь Дня добровольца состоялся автопробег.

Об этом сообщается на странице Первого музея АТО в Днипре в Facebook.

Активисты собрались у здания Днепропетровской областной государственной администрации. Автомобили проехали по центральным улицам города в музей АТО, где состоялся митинг.

В музее открыли выставку Сергея Дивеева "Глаза войны" и работ погибшего бойца полка "Азов" с псевдонимом "Бич" Романа Романенко "На нуле". Большинство фотографий воина освещает жизнь военных на Светлодарской дуге, где "Азов" 8 месяцев прошлого года держал оборону.

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Как сообщается на сайте полка "Азов", Роман Романенко служил в полку с 2015-го, был командиром снайперского отделения. Накануне своей смерти получил звание офицера. Бич погиб 10 августа 2019 в районе Светлодарской дуги, подорвавшись на вражеском фугасе. Азовцы трижды пытались забрать у врага тело собрата, и только 13 августа тело бойца удалось вернуть в рамках предварительно спланированного обмена. Похоронили "Бича" в родном городе.

Жителю Днипра Роману было 25 лет, он был профессиональным снайпером, и вне службы было много увлечений: в свободное время путешествовал, занимался спортом и главное - любил фотографировать. Фотоработы "Бича" как нельзя лучше иллюстрируют жизнь настоящих добровольцев, их быт, искреннюю дружбу и войну, как она есть.

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Также в честь Дня добровольца в музее представили книгу книги Бориса Кутового "Письма издалека".

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Митинг, Днепр, Автопробег, День добровольца.
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