Скачать
Суббота, 14.03.2020
Коронавирус в Украине: Зеленский ввел в действие решение СНБО
Коронавирус в Украине: Зеленский ввел в действие решение СНБО
НБУ о коронавирусе: В конце будем иметь немного другую мировую экономику
НБУ о коронавирусе: В конце будем иметь немного другую мировую экономику
VAR и Супряга: Днепр-1 обыграл Мариуполь в УПЛ (Видео)
VAR и Супряга: Днепр-1 обыграл Мариуполь в УПЛ (Видео)
Microsoft Build-2020: конференция перенесена в онлайн-режим
Microsoft Build-2020: конференция перенесена в онлайн-режим

Карантин в Украине: в Кабмине не решили, что делать с КПВВ на линии разграничения

Карантин в Украине: в Кабмине не решили, что делать с КПВВ на линии разграничения
19:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГПСУ

Новости Украины:Кабмин пока не принял решение о запрете на пересечение КПВВ с оккупированными территориям на востоке Украины.

Кабинет министров Украины пока не принял решение о запрете на пересечение КПВВ с оккупированными территориям на востоке Украины.

Об этом председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил во время брифинга по результатам заседания правительства.

"Относительно линии разграничения решение находится еще на стадии принятия. Решения пока еще нет", - сказал Дейнеко.

Как сообщалось ранее, Кабмин временно запретил въезд в Украину иностранцам и закрыл международное регулярное пассажирское сообщение.

Карантин в Украине: более сотни пропускных пунктов на границе остановят работу

Так, решением предусмотрено временно закрыть с полуночи 17 марта по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения (за исключением ряда категорий граждан); временно запретить с полуночи 16 марта по 3 апреля пересечение государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

Для граждан Украины, которые путешествуют собственным транспортом, пункты пропуска на границе открыты, однако из 230 пунктов пропуска через государственную границу Украины временно закроют 107.

Криклий о коронавирусе: Никто украинских граждан нигде не забывает, нигде не бросает

В Украине на сегодняшний день зафиксировано три лабораторно подтвержденных случая инфицирования новым коронавирусом, один - с летальным исходом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, ГПСУ, КПВВ, Сергей Дейнеко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не можете выбрать щенка? Топ-10 самых дружелюбных пород собак
02 Дождь, ветер и морозы: в каких областях похолодает
03 Срыв презентации Сивохо: суд избрал меру пресечения всем задержанным
04 Президент провел перестановки среди чиновников СБУ
05 Украинские консульства прекращают прием граждан
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Марш патриотов: в полиции назвали число участников
Марш патриотов: в полиции назвали число участников
Коронавирус: Трамп сдал анализы
Коронавирус: Трамп сдал анализы
Украинский дипломат заразился коронавирусом
Украинский дипломат заразился коронавирусом
Звезды &quot;Сумерек&quot; появились на вечеринке в Лос-Анджелесе (Фото)
Звезды "Сумерек" появились на вечеринке в Лос-Анджелесе (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь