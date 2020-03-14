Карантин в Украине: в Кабмине не решили, что делать с КПВВ на линии разграничения

Новости Украины:Кабмин пока не принял решение о запрете на пересечение КПВВ с оккупированными территориям на востоке Украины.

Кабинет министров Украины пока не принял решение о запрете на пересечение КПВВ с оккупированными территориям на востоке Украины.

Об этом председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил во время брифинга по результатам заседания правительства.

"Относительно линии разграничения решение находится еще на стадии принятия. Решения пока еще нет", - сказал Дейнеко.

Как сообщалось ранее, Кабмин временно запретил въезд в Украину иностранцам и закрыл международное регулярное пассажирское сообщение.

Так, решением предусмотрено временно закрыть с полуночи 17 марта по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения (за исключением ряда категорий граждан); временно запретить с полуночи 16 марта по 3 апреля пересечение государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

Для граждан Украины, которые путешествуют собственным транспортом, пункты пропуска на границе открыты, однако из 230 пунктов пропуска через государственную границу Украины временно закроют 107.

В Украине на сегодняшний день зафиксировано три лабораторно подтвержденных случая инфицирования новым коронавирусом, один - с летальным исходом.