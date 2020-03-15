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Несмотря на коронавирус: рынок в Радомышле продолжал работу

Несмотря на коронавирус: рынок в Радомышле продолжал работу
15:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Радомышле прекратили работу рынка, который работал, несмотря на запрет.

В городе Радомышль Житомирской области, где зафиксирован летальный случай от коронавируса, несмотря на запрет, работал рынок.

Об этом сообщила Радомышльский городской совет в Facebook.

"Вопреки принятому решению, городской рынок 15.03.2020 года начал свою работу. Совместными действиями инспектора по благоустройству городского совета и работников Радомышльского отделения полиции работа рынка была прекращена", - говорится в сообщении.

В Минздраве планируют закрыть кафе и рестораны из-за COVID-19

В горсовете отмечают, что 14 марта на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о временном прекращении работы всех рынков, предприятий общественного питания и ресторанного хозяйства на территории города Радомышль и развлекательных заведений в Радомышльской ОТГ.

Как сообщалось ранее, в Радомышле Житомирской области зафиксировали первую в Украине смерть от коронавируса. В инфекционном отделении райбольницы города 13 марта умерла 71-летняя женщина, которая вернулась из Польши.

Период карантина: Украина прекращает международные пассажирские железнодорожные перевозки

В городе ввели чрезвычайную ситуацию, приостановили движение транспорта и отменили автобусное сообщение с Житомиром и Киевом.

На данный момент в Украине подтверждено 3 случая коронавируса.

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Житомирская область, Пандемия, Коронавирус, Радомышль.
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