Несмотря на коронавирус: рынок в Радомышле продолжал работу

В городе Радомышль Житомирской области, где зафиксирован летальный случай от коронавируса, несмотря на запрет, работал рынок.
Об этом сообщила Радомышльский городской совет в Facebook.
"Вопреки принятому решению, городской рынок 15.03.2020 года начал свою работу. Совместными действиями инспектора по благоустройству городского совета и работников Радомышльского отделения полиции работа рынка была прекращена", - говорится в сообщении.
В горсовете отмечают, что 14 марта на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о временном прекращении работы всех рынков, предприятий общественного питания и ресторанного хозяйства на территории города Радомышль и развлекательных заведений в Радомышльской ОТГ.
Как сообщалось ранее, в Радомышле Житомирской области зафиксировали первую в Украине смерть от коронавируса. В инфекционном отделении райбольницы города 13 марта умерла 71-летняя женщина, которая вернулась из Польши.
В городе ввели чрезвычайную ситуацию, приостановили движение транспорта и отменили автобусное сообщение с Житомиром и Киевом.
На данный момент в Украине подтверждено 3 случая коронавируса.