Коронавирус в Украине: Состояние двух зараженных коронавирусом улучшается

Новости Украины:Состояние заболевших коронавирусом украинцев ставится лучше.

Состояние двух инфицированных коронавирусом украинцев улучшается.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, пациенты находятся в инфекционном отделении областной больницы.

«Черновчанина, у которого диагностировали COVID-19 3 марта, не лихорадит. В то же время состояние буковинца, у которого обнаружили вирус 12 марта, улучшилось, лихорадки нет», - сообщили в пресс-службе ОГА.

Пациенты находятся под круглосуточным наблюдением.

Напоминаем, в Черновицкой области подтверждены два случая коронавирусной инфекции.

3 марта COVID-19 был обнаружен у жителя Черновцов, который вернулся из Италии. Второй случай подтвердили 12 марта у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение 14 дней.

Еще один случай коронавируса зафиксировали в Житомирской области, он стал летальным.