Скачать
Воскресенье, 15.03.2020
Главные события недели: первая смерть от коронавируса в Украине и введение карантина, обвал нефтяного рынка, Марш патриотов и другое
Главные события недели: первая смерть от коронавируса в Украине и введение карантина, обвал нефтяного рынка, Марш патриотов и другое
"Ждем соотечественников дома": самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Италии
Эвакуация украинцев из Италии: специальный рейс возвращается в "Борисполь"
Десна благодаря ошибке Караваева остановила Динамо (Видео)
Десна благодаря ошибке Караваева остановила Динамо (Видео)
В возрасте 70 лет ушел из жизни основатель индастриала
В возрасте 70 лет ушел из жизни основатель индастриала

Коронавирус в Украине: Состояние двух зараженных коронавирусом улучшается

Коронавирус в Украине: Состояние двух зараженных коронавирусом улучшается
22:47 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Состояние заболевших коронавирусом украинцев ставится лучше.

Состояние двух инфицированных коронавирусом украинцев улучшается.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, пациенты находятся в инфекционном отделении областной больницы.

«Черновчанина, у которого диагностировали COVID-19 3 марта, не лихорадит. В то же время состояние буковинца, у которого обнаружили вирус 12 марта, улучшилось, лихорадки нет», - сообщили в пресс-службе ОГА.

Пациенты находятся под круглосуточным наблюдением.

Напоминаем, в Черновицкой области подтверждены два случая коронавирусной инфекции.

3 марта COVID-19 был обнаружен у жителя Черновцов, который вернулся из Италии. Второй случай подтвердили 12 марта у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение 14 дней.

Еще один случай коронавируса зафиксировали в Житомирской области, он стал летальным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Черновицкая область, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Когда вода не приносит пользу организму
02 Какая вы хозяйка, мама и жена: простой психологический тест
03 Как на другой планете: места с кристально чистой водой (Фото)
04 Ромашковый чай: почему стоит выпивать 1-2 чашки в день
05 "Почва продолжает сползать": Возле Трускавца образовалась огромная воронка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Эстонии более 170 человек заразились коронавирусом
В Эстонии более 170 человек заразились коронавирусом
В Украину доставят 10 млн медицинских масок
В Украину доставят 10 млн медицинских масок
День в ООС: двое украинских защитников ранены
День в ООС: двое украинских защитников ранены
&quot;Карантинус&quot;: жена Тома Хэнкса создает специальный плейлист для тех, кто находится на карантине
"Карантинус": жена Тома Хэнкса создает специальный плейлист
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь