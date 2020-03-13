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Одна из областей Украины объявила чрезвычайное положение

Одна из областей Украины объявила чрезвычайное положение
21:25 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины:В Черновицкой области объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса.

В Черновицкой области объявляют чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом сообщил городской глава Сергей Осачук в Facebook.

"Как известно, у нас есть второй подтвержденный случай инфекции в нашей области... Это побуждает и дает основания нам для того, чтобы ввести с завтрашнего дня (14 марта – ред.) чрезвычайную ситуацию на территории Черновицкой области".

Я хочу предложить вам просто взглянуть на ситуацию, которая разворачивается в европейских странах. Мы можем учиться на чужих ошибках, мы должны применять действующую нормативную базу в Украине и сделать все ответственные шаги, чтобы сделать невозможным распространение",-сказал глава области.

В области закрывают все рынки, торговые центры, гипермаркеты и тд. за исключением только лишь продуктовых секторов.

Ограничительные меры будут действовать с 15 марта по 3 апреля. Глава ОГА просит местных жителей максимально оставаться дома.

Напомним, 12 марта в Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом. В целом в Украине зафиксировали трех человек, инфицированных Covid-2019.

Один из случаев зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, жена которого вернулась из Италии. Он отправился в изоляцию и сообщил, что ни с кем, кроме жены, тесно не контактировал.

Другой случай зафиксировали в Радомышле Житомирской области у 71-летней женщины. Она слишком поздно обратилась в больницу и с момента инфицирования успела сходить в церковь на служение. 13 марта женщина умерла.

Из-за пандемии коронавируса в мире Украина на 2 недели закрывает границу для иностранных граждан.

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Все по теме:

Черновицкая область, Коронавирус, Сергей Осачук, Covid-2019.
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