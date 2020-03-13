Одна из областей Украины объявила чрезвычайное положение

В Черновицкой области объявляют чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Об этом сообщил городской глава Сергей Осачук в Facebook.
"Как известно, у нас есть второй подтвержденный случай инфекции в нашей области... Это побуждает и дает основания нам для того, чтобы ввести с завтрашнего дня (14 марта – ред.) чрезвычайную ситуацию на территории Черновицкой области".
Я хочу предложить вам просто взглянуть на ситуацию, которая разворачивается в европейских странах. Мы можем учиться на чужих ошибках, мы должны применять действующую нормативную базу в Украине и сделать все ответственные шаги, чтобы сделать невозможным распространение",-сказал глава области.
В области закрывают все рынки, торговые центры, гипермаркеты и тд. за исключением только лишь продуктовых секторов.
Ограничительные меры будут действовать с 15 марта по 3 апреля. Глава ОГА просит местных жителей максимально оставаться дома.
Напомним, 12 марта в Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом. В целом в Украине зафиксировали трех человек, инфицированных Covid-2019.
Один из случаев зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, жена которого вернулась из Италии. Он отправился в изоляцию и сообщил, что ни с кем, кроме жены, тесно не контактировал.
Другой случай зафиксировали в Радомышле Житомирской области у 71-летней женщины. Она слишком поздно обратилась в больницу и с момента инфицирования успела сходить в церковь на служение. 13 марта женщина умерла.
Из-за пандемии коронавируса в мире Украина на 2 недели закрывает границу для иностранных граждан.