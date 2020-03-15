Коронавирус подозревают у женщины на Тернопольщине

Новости Украины:На Тернопольщине женщину, которая прилетела из Испании проверяют на COVID-19.

В Тернопольской области с подозрением на инфицирование новым коронавирусом госпитализировали женщину, которая прилетела из Испании.

Как сообщил в видеообращении мэр Черткова Владимир Шматько, сегодня женщину, которая ехала в Залещицкий район, в Черткове скорая медицинская помощь забрала прямо с рейсового автобуса, поскольку у нее резко повысилась температура.

«Женщина прилетела самолетом во Львов из Испании, где гостила в свои дочери. Из Львова она рейсовым автобусом отправилась в Залещицкий район. В Черткове люди вызвали «скорую», потому что у нее поднялась температура. Женщину сняли с автобуса и доставили в инфекционное отделение Чертковской районной больницы. Всех пациентов из инфекционного отделения перевели в другие, сейчас женщина изолирована», - сообщил Шматько.

В то же время он отметил, что у больной взяли анализы, и пока не известно, есть ли у нее коронавирус.