Количество зараженных коронавирусом в Испании перевалило за 500 человек

Новости мира:В Испании количество инфицированных коронавирусом превысило 520 человек.

По меньшей мере 525 случаев заражения новым коронавирусом были обнаружены в Испании за время распространения инфекции в стране. Это свидетельствует из данных Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Отмечается, что наибольшее количество случаев зафиксировано в автономном сообществе Мадрид.

Ранее директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения при Минздраве Испании Фернандо Симон сообщал, что в стране были зафиксированы минимум 441 случай заражения.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 3,592 человека.

Напомним, количество инфицированных на коронавирус в Нидерландах выросло до 188 человек.