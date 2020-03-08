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В Нидерландах растет количество зараженных на коронавирус

В Нидерландах растет количество зараженных на коронавирус
08:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:Количество инфицированных на коронавирус в Нидерландах выросло до 188 человек.

До 188 человек возросло число заразившихся новым коронавирусом в Нидерландах. Об этом сообщил в субботу Национальный институт здравоохранения и окружающей среды страны.

Из 60 новых пациентов большая часть обнаружена в провинции Северный Брабант. Из 188 человек 112 в последнее время выезжали за границу, больше всего — в Италию. Еще 47 человек заразились коронавирусом после контакта с людьми, которые выезжали за границу. Как заразились другие 29 человек, пока не установлено.

В пятницу было объявлено о том, что от нового коронавируса в Нидерландах умер первый человек. Речь идет о 86-летнего мужчины.

Число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 5800 человек

Кроме того, в пятницу Национальный институт здравоохранения и окружающей среды страны рекомендовал жителям провинции Северный Брабант, которые испытывают незначительное недомогание, ограничить контакты с внешним миром до полного выздоровления. Речь идет про кашель, насморк и незначительное повышение температуры тела. Людям с этими симптомами рекомендуется не посещать общественные мероприятия, не ходить на работу, не посещать друзей.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 3,592 человека.

Напомним, в Вашингтоне зафиксирован первый случай коронавируса.

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Все по теме:

Нидерланды, Коронавирус, Северный Брабант, Covid-19, Эпидемия коронавируса.
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