ЦИК: в 179-м округе проголосовали почти 28% избирателей

Новости Украины:На Харьковщине в 179-м округе на голосование пришли 27,47% избирателей.

Активность граждан на выборах народного депутата в одномандатном округе №179 в Харьковской области зафиксирована на уровне 27,47%.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

"В 20 часов на Харьковщине завершилось голосование на промежуточных выборах народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №179. По информации, которая поступила в Центральную избирательную комиссию посредством ИАС "Выборы народных депутатов Украины" Единой информационно-аналитической системы "Выборы" от ОИК этого округа, явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 27,47%", - отметили в ЦИК.

Для сравнения: во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года явка избирателей в ОИО №179 составила 51,01%, а в целом по Украине – 49,2%.

По словам члена ЦИК Ирины Ефремовой, чрезвычайных событий, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, в течение дня не зафиксировано.

"Прежде всего хочу отметить подавляющее большинство участковых избирательных комиссий, которые смогли наладить профессиональную и слаженную работу как по подготовке к дню голосования, так и в день волеизъявления избирателей. При этом им пришлось выполнять свои обязанности в непростых условиях, связанных, в частности, с карантином, введенным Кабинетом Министров Украины из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции", - отметила Ефремова.

Она выразила надежду, что члены УИК так же качественно и оперативно справятся с подсчетом голосов избирателей и составлением соответствующих протоколов.

Результаты промежуточных выборов народного депутата Украины в ОИО №179 должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 30 марта включительно.