Горсовет Запорожья возьмет в долг 500 миллионов, чтобы покрыть дефицит бюджета

Новости Украины:В Запорожье в связи с дефицитом бюджета горсовет планирует взять кредит для разрешения ситуации.

Запорожский городской совет планирует взять в долг 500 млн гривень.

Кредитную линию откроют в двух банках.

Соответствующий проект решения обнародован на официальном сайте городского совета.

"Проект решения городского совета подготовлен с целью обеспечения покрытия дефицита бюджета города и финансирования расходов бюджета развития в текущем году. Проект решения предусматривает осуществление внутреннего заимствования в бюджет города на сумму 500,0 млн.грн. в форме заключения кредитных договоров", - говорится в пояснительной записке.

Кредитные договоры планируют заключить с ПАО "Укргазбанк" и АО "Государственный ощадный банк Украины".

В каждом из банков город планирует взять в долг по 250 млн гривень. Кредитная линия открывается на 5 лет, под 17,5% годовых, погашение кредита будет осуществляться ежемесячно в сроки и в соответствии с условиями, установленными кредитным договором с учетом льготного периода – 12 месяцев.

В проекте решения отмечается, что кредитные деньги хотят потратить на обновление стратегических объектов долговременного пользования или объектов, направленных на удовлетворение интересов жителей города, в частности, расходов на развитие аэропорта, дорожной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры, обновление материально-технической базы учреждений и коммунальных предприятий города.

Решение вступит в силу после согласования объема и условий осуществления заимствования Министерством финансов Украины.