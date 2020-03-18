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В Чернигове отменили шесть автобусных маршрутов из-за карантина

В Чернигове отменили шесть автобусных маршрутов из-за карантина
05:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:16 марта принято решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

С 18 марта на время действия карантина из-за угрозы распространения коронавируса в Чернигове временно прекращают свою работу шесть автобусных маршрутов, в маршруты других вносятся изменения. Об этом сообщили в управлении транспорта, транспортной инфраструктуры и связи Черниговского городского совета.

Согласно информации, временно не будут работать шесть пригородных маршрутов в села Новый Билоус, Вознесенское, Рудка, Жавинка, Березенко и Якубовка.

Кроме того, с 12:00 часов 18 марта на время действия карантина вносятся изменения в четыре автобусных маршрута, они будут работать только в пределах Чернигова, хотя до этого они курсировали в села Старый Билоус, Жавинка, Киенка и Новоселовка.

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Как сообщалось, 16 марта Кабинет министров принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Так, с 18 марта перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, запрещены.

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Чернигов, Автобусы, Карантин, Отменили автобусы.
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