Скачать
Среда, 18.03.2020
Все Украинцы из Шри-Ланки смогут нормально вернуться на родину
Все Украинцы из Шри-Ланки смогут нормально вернуться на родину
Емец призвал украинский бизнес оказать помощь в борьбе с пандемией коронавируса (Видео)
Коронавирус в Украине: глава Минздрава обратился к бизнесу
Ролан Гаррос не начнется в запланированные сроки
Ролан Гаррос не начнется в запланированные сроки
Спустя 2 года после замужества Кейли Куоко съехалась со своим мужем Карлом Куком
Спустя 2 года после замужества Кейли Куоко съехалась со своим мужем Карлом Куком

"Киевпастранс" обнародовал список маршрутов наземного транспорта, которые заменят закрывающееся до 3 апреля метро

"Киевпастранс" обнародовал список маршрутов наземного транспорта, которые заменят закрывающееся до 3 апреля метро
01:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:С 18 марта пассажиры смогут пользоваться транспортом только при наличии имеющихся медицинских масок.

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" в связи с закрытием метрополитена 17 марта с 23:00 обнародовало список маршрутов наземного транспорта, которые будут ездить по всем трем линиям метро, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Киевский метрополитен приостанавливает перевозки пассажиров с 23:00 17 марта предварительно до 3 апреля. В связи с этим, КП "Киевпастранс" напоминает маршруты наземного пассажирского транспорта, дублирующие ветки метро", - говорится в сообщении.

Так, по красной Святошинско-броварской линии метрополитена от ст.м. Академгородок до ст. м. Лесная будут курсировать автобусы №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118, троллейбусы №№ 5,7, 43,50, трамваи №№ 1, 3, 14, 15, 18 и маршрутное такси № 228.

По зеленой Сырецко-Печерской линии от ст. м. Красный Хутор до ст. м. Сырец будут курсировать автобусы №№ 51, 63, 45, 91, троллейбусы №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к, трамваи №№ 14, 15, 18 и маршрутные такси №№ 220, 516, 155, 166, 500.

По синей Куреневско-Красноармейской линии от ст. м. Героев Днепра до ст. м. Теремки будут курсировать автобусы №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119, троллейбусы №№ 11,12, 42Д, 43, 45, трамваи №№ 11, 12, 16, 17, 19 маршрутные такси № 155, 166, 500.

Коронавирус в Украине: все пассажирские перевозки в Киевской области будут остановлены

Также в КГГА напомнили, что с 18 марта пассажиры смогут пользоваться транспортом только при наличии имеющихся медицинских масок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Маршрутки, Киевпастранс, Список маршруток, Маршрутки которые заменят метро.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коронавирус в Украине: в Черновцах умерла женщина, всего за день зарегистрировано 7 новых случаев инфицирования
02 Коронавирус: Одесса прекращает транспортное сообщение между населенными пунктами
03 Коронавирус в Италии: число заболевших превысило 26 тысяч
04 Продукты питания, которые укрепят иммунитет и усилят защитные функции организма
05 СМИ: Герцоги Сассекские не смогут сложить свои королевские обязанности вовремя пандемии коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус: украинцы массово возвращаются из Египта
Коронавирус: украинцы массово возвращаются из Египта
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Карантин, курс доллара, коронавирус: что украинцы искали в Google
Что мы искали в Google: топ-недели
Рэпер Дрейк сумел побить рекорд чарта Billboard по количеству синглов
Рэпер Дрейк сумел побить рекорд чарта Billboard по количеству синглов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь