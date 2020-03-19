Третья смерть от коронавируса: Мужчина, который имел контакт с умершей, госпитализирован

Новости Украины:В Ивано-Франковске госпитализировали мужчину, который имел контакт с умершей от коронавируса.

В Ивано-Франковске госпитализирован мужчина, который контактировал с умершей от коронавируса женщиной.

Об этом заявил и.о. председателя облгосадминистрации Виталий Федорив.

Так, Федорив подтвердил, что в области подтвержден первый случай заболевания коронавируса COVID-19, который закончился смертью пациента, а именно 56 летней жительницы Ивано-Франковска.

“Контактное лицо, которое находилась в самоизоляции, пока госпитализируется в областную клиническую инфекционную больницу”, — сказал Федорив.

На вопрос, какая история путешествия погибшей женщины, Федорив ответил: “Муж приехал из-за границы. Это контактное лицо, которое находилось на самоизоляции”.

Кроме того, Федорив отметил, что мужчина и женщина проживали вдвоем. Дети живут отдельно.

Напоминаем, в Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом. Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам.