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"Опасные" рейсы: В "Борисполе" пассажирам проводят экспресс-тесты (Фото, Видео)

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"Опасные" рейсы: В "Борисполе" пассажирам проводят экспресс-тесты (Фото, Видео)
16:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:dpsu.gov.ua

Новости Украины:Для предотвращения распространения коронавируса в Украине в Борисполе ввели меры по проверке для пассажиров из сомнительных направлений.

Чтобы предотвратить распространение заболевания Covid-19 в аэропорту "Борисполь" в разные терминалы развели потоки на прилет и отлет. Кроме того, пассажирам из "опасных" направлений проводят экспресс-тесты.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Да, это не биометрия, так это занимает немного больше времени (около 2 минут дополнительно), но это ради безопасности пассажиров, лиц, к которым они направляются и с которыми могут контактировать в дороге. Поэтому, будьте благоразумны и относитесь с пониманием к работе медиков, пограничников и других служб, которые несмотря на высокий риск заражения ради общей безопасности борются с распространением коронавирусной инфекции", - отмечают в ГПСУ.

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Как сообщалось, 14 марта Кабмин принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 час. 00 мин. 16 марта и введен до 3 апреля. С 17 марта по 3 апреля закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

С 18 марта в Украине прекращено все внутреннее пассажирское междугородное сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное.

Украина возвращает украинцев из-за рубежа и после закрытия авиасообщения и границ. В частности, утром 23 марта Министерство иностранных дел сообщило, что более 60 тыс. сограждан удалось вернуть в Украину и еще более 27 тыс. ожидают возвращения.

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23 марта Кабмин принял решение о запрете украинцам покидать Украину с туристической целью с 24 марта. Глава правительства Денис Шмыгаль также сообщил, что в Украине закрыты все аэропорты, кроме "Борисполя".

По данным сайта Worldometers, по состоянию на 15.30 24 марта в мире зарегистрировано 395 532 случая заражения коронавирусом, из них 103 417 человек выздоровели и 17 229 человек умерли.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине по состоянию на 24 марта зафиксировано 97 случаев коронавирусной болезни Covid-19, из них 3 - смертельные, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

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Украина, Госпогранслужба, Борисполь, Карантин, ГПСУ, Коронавирус.
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