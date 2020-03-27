Скачать
Пятница, 27.03.2020
В Киеве увеличилось число больных коронавирусом
В Киеве увеличилось число больных коронавирусом
Катастрофы не будет: в НБУ заверили, что экономика Украины готова к кризису
Катастрофы не будет: в НБУ заверили, что экономика Украины готова к кризису
Изнер - Маю: самый длинный матч в истории тенниса (Видео)
Изнер - Маю: самый длинный матч в истории тенниса (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 марта

Кличко: Мы не допустим мусорного коллапса

Кличко: Мы не допустим мусорного коллапса
13:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Глава КГГА уверяет, что в защитит столицу от мусора.

Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в столице ежедневно работают 4 тысячи дворников, и заверил, что мусорного коллапса в столице не будет.

Об этом Киевский голова сказал на брифинге.

"Хочу успокоить киевлян: мы не допустим мусорного коллапса. Очень странно, что в СМИ появились такие заявления владельцев управляющих компаний, которые хотят получить дополнительное финансирование от государства именно в такой сложный момент", - сказал Кличко.

В Киеве создадут базу больных коронавирусом

По его словам, Киев действительно производит очень много бытового и строительного мусора: в городе сегодня есть более 12 тысяч мусорных баков и 2,5 тысячи баков для раздельного сбора мусора.

"Ежедневно из Киева вывозят для захоронения и утилизации более 3,5 тысячи тонн твердых бытовых отходов. Мы вывозим и дальше будем вывозить мусор, 4 тысячи дворников ежедневно выходят на улицы и убирают их", - отметил Кличко.

Как сообщалось, в Киеве лабораторно подтверждены уже 55 случаев коронавируса.

В Украине зафиксировано 218 случаев заражения коронавирусом, из них 5 летальных, 4 человека выздоровели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, КГГА, Карантин, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся печенье и узнайте особенности Вашего характера
02 Итоги дня 26 марта: Почти 200 больных в Украине и США стали лидером заражения
03 "Это не вирус, который проходит через две недели": в Гарварде дали прогноз по длительности пандемии
04 Чрезвычайная ситуация это не чрезвычайное положение: Зеленский успокоил украинцев
05 Звезда "Крокодила Данди" скончался от коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине резко возросло количество больных COVID-19
В Украине резко возросло количество больных COVID-19
Кредитные каникулы: в НБУ сообщили детали
Кредитные каникулы: в НБУ сообщили детали
В Испании за сутки от COVID-19 скончались почти 770 человек
В Испании за сутки от COVID-19 скончались почти 770 человек
Минус одна: Google планирует убрать одну из функций в своем браузере
Минус одна: Google планирует убрать одну из функций в своем браузере
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь