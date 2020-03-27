Кличко: Мы не допустим мусорного коллапса

Новости Украины:Глава КГГА уверяет, что в защитит столицу от мусора.

Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в столице ежедневно работают 4 тысячи дворников, и заверил, что мусорного коллапса в столице не будет.

Об этом Киевский голова сказал на брифинге.

"Хочу успокоить киевлян: мы не допустим мусорного коллапса. Очень странно, что в СМИ появились такие заявления владельцев управляющих компаний, которые хотят получить дополнительное финансирование от государства именно в такой сложный момент", - сказал Кличко.

По его словам, Киев действительно производит очень много бытового и строительного мусора: в городе сегодня есть более 12 тысяч мусорных баков и 2,5 тысячи баков для раздельного сбора мусора.

"Ежедневно из Киева вывозят для захоронения и утилизации более 3,5 тысячи тонн твердых бытовых отходов. Мы вывозим и дальше будем вывозить мусор, 4 тысячи дворников ежедневно выходят на улицы и убирают их", - отметил Кличко.

Как сообщалось, в Киеве лабораторно подтверждены уже 55 случаев коронавируса.

В Украине зафиксировано 218 случаев заражения коронавирусом, из них 5 летальных, 4 человека выздоровели.