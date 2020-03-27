Ситуация на Донбассе: противник бил по мирному населению

Новости Украины:Боевики обстреляли позиции ВСУ и жилой сектор возле Авдеевcкой промзоны на Донбассе в пятницу из минометов, ПТРК и гранатометов.

Незаконные вооруженные формирования в очередной раз совершили обстрел гражданской инфраструктуры населенных пунктов в прифронтовых районах Донбасса, в результате чего ранение в ногу получила 65-летняя женщина, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по жилищному сектору неподалеку Авдеевской промышленной зоны. В результате этого 65-летняя гражданка Л. получила пулевое ранение в ногу. Пожилую женщину доставили в городскую больницу г.Авдеевка и ей оказана квалифицированная помощь", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что состояние пострадавшей сейчас удовлетворительное, угрозы жизни нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, обстоятельства происшествия выясняются.

В течение суток пятницы, 27 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины из различных видов вооружения, в том числе запрещенных Минскими соглашениями.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Сегодня, 27 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в вечерней сводке, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи н.п.Талаковка боевики выпустили 6 мин из 82-мм миномета, а также использовал станковый противотанковый гранатомет.

По позициям ВСУ у Павлополя противник вел огонь из миномета калибра 82 мм с использованием 3 мин, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Водяного боевики применили противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи н.п. Пески в пятницу зафиксирован обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции украинских военных неподалеку Луганского из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.