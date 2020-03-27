Скачать
Пятница, 27.03.2020
Новая эвакуация: еще сто украинцем вернулись из Эстонии
Новая эвакуация: еще сто украинцем вернулись из Эстонии
На Банковой исключают вариант дефолта
На Банковой исключают вариант дефолта
Чемпионат Украины по волейболу в Суперлигах завершен досрочно
Чемпионат Украины по волейболу в Суперлигах завершен досрочно
Автопилот Tesla продолжает развиваться: теперь его научили останавливаться на светофорах (Видео)
Автопилот Tesla научили останавливаться на светофорах

Ситуация на Донбассе: противник бил по мирному населению

Ситуация на Донбассе: противник бил по мирному населению
18:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики обстреляли позиции ВСУ и жилой сектор возле Авдеевcкой промзоны на Донбассе в пятницу из минометов, ПТРК и гранатометов.

Незаконные вооруженные формирования в очередной раз совершили обстрел гражданской инфраструктуры населенных пунктов в прифронтовых районах Донбасса, в результате чего ранение в ногу получила 65-летняя женщина, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по жилищному сектору неподалеку Авдеевской промышленной зоны. В результате этого 65-летняя гражданка Л. получила пулевое ранение в ногу. Пожилую женщину доставили в городскую больницу г.Авдеевка и ей оказана квалифицированная помощь", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что состояние пострадавшей сейчас удовлетворительное, угрозы жизни нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, обстоятельства происшествия выясняются.

На Донбассе оккупанты трижды нарушили режим тишины

В течение суток пятницы, 27 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины из различных видов вооружения, в том числе запрещенных Минскими соглашениями.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Сегодня, 27 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в вечерней сводке, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи н.п.Талаковка боевики выпустили 6 мин из 82-мм миномета, а также использовал станковый противотанковый гранатомет.

Жителям Донбасса помогают в преодолении COVID-19

По позициям ВСУ у Павлополя противник вел огонь из миномета калибра 82 мм с использованием 3 мин, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Водяного боевики применили противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи н.п. Пески в пятницу зафиксирован обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции украинских военных неподалеку Луганского из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минобороны, Донбасс, ВСУ, Авдеевка, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся печенье и узнайте особенности Вашего характера
02 Маникюр 2020: весенние идеи дизайна (Фото)
03 На что заменить антисептик для рук?
04 Итоги дня 26 марта: Почти 200 больных в Украине и США стали лидером заражения
05 "Это не вирус, который проходит через две недели": в Гарварде дали прогноз по длительности пандемии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Броварах - уже трое зараженных COVID-19
В Броварах - уже трое зараженных COVID-19
Карантин vs Банки: все подробности ограничений
Карантин vs Банки: все подробности ограничений
В Испании за сутки от COVID-19 скончались почти 770 человек
В Испании за сутки от COVID-19 скончались почти 770 человек
&quot;Спіймати Кайдаша&quot; набирает популярность: сериал бьет все рекорды по просмотрам (Фото, Видео)
"Спіймати Кайдаша" набирает популярность: сериал бьет все рекорды по просмотрам (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь