Жителям Донбасса помогают в преодолении COVID-19

Новости Украины:На Донбассе создан областной волонтерский центр для борьбы с COVID-19.

В Донецкой области создали временный областной центр волонтеров для помощи людям в борьбе с COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщила представительница Донецкой ОГА Лилия Золкина, передает УНН.

"Создан временный областной центр волонтеров. Он будет работать с 8:00 до 20:00. Обратиться можно по телефону 099 710 32 73. Мы сделали этот центр, чтобы скоординировать деятельность волонтеров. На сегодняшний день по Донецкой области зарегистрировано 108 человек, которые занимаются волонтерской деятельностью", - сказала Золкина.

По ее словам, этот центр занимается пошивом масок и халатов, а также помогает людям, чтобы решать их вопросы в борьбе с коронавирусом. Такие волонтеры работают в каждом городе и районе.

"Только мы получили обращение, мы сразу на местах будем сообщать нашим волонтерам и они будут решать эту проблему. Поэтому это основная задача", - подчеркнула Золкина.

Напомним:

Как сообщалось, число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 27 марта превысило 533 тыс., из них более 383 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Киеве по состоянию на утро пятницы зарегистрированы еще 8 новых случаев заражения коронавирусом.

Министерство здравоохранения впервые обнародовало возрастную разбивку больных с коронавирусной болезнью с COVID-19.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.