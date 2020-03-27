На Донбассе оккупанты трижды нарушили режим тишины

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщил спикер Министерства обороны Украины Михаил Шаравара на брифинге.
По данным Минобороны, утром 27 марта боевики применили миномет калибра 82 мм и станковый гранатомет в районе населенного пункта Талаковка. Также из миномета калибра 82 мм, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов боевики открыли огонь по позициям украинских войск в районе Павлополя.
Кроме того, неподалеку от населенного пункта Пески боевики применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Потерь в результате обстрелов среди украинских военнослужащих нет.
Напомним:
ЕС призывает расследовать сообщения о насильственных исчезновениях, пытках и жестоком обращении к задержанным в так называемых "ДНР" и "ЛНР", обратившись к России с просьбой оказать значительное влияние на поддерживаемые вооруженные формирования.
Международный комитет Красного Креста (МККК) начал срочную раздачи продуктов и средств гигиены местным жителям Донбасса для предотвращения распространения COVID-19.
С начала 2020 года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, 181 был ранен, все уголовные производства по данным фактам находятся на контроле Офиса генерального прокурора.
В зоне ООС останавливается пропуск через линию разграничения.
Служба безопасности Украины обнаружила на Донетчине тайник с большим количеством пластида.