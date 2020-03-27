На Донбассе оккупанты трижды нарушили режим тишины

Новости Украины:С начала суток боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, потерь нет.

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщил спикер Министерства обороны Украины Михаил Шаравара на брифинге.

По данным Минобороны, утром 27 марта боевики применили миномет калибра 82 мм и станковый гранатомет в районе населенного пункта Талаковка. Также из миномета калибра 82 мм, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов боевики открыли огонь по позициям украинских войск в районе Павлополя.

Кроме того, неподалеку от населенного пункта Пески боевики применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Потерь в результате обстрелов среди украинских военнослужащих нет.

Напомним: