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На Донбассе оккупанты трижды нарушили режим тишины

На Донбассе оккупанты трижды нарушили режим тишины
15:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:С начала суток боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, потерь нет.

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщил спикер Министерства обороны Украины Михаил Шаравара на брифинге.

По данным Минобороны, утром 27 марта боевики применили миномет калибра 82 мм и станковый гранатомет в районе населенного пункта Талаковка. Также из миномета калибра 82 мм, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов боевики открыли огонь по позициям украинских войск в районе Павлополя.

На Донбассе боевики пять раз открывали огонь

Кроме того, неподалеку от населенного пункта Пески боевики применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Потерь в результате обстрелов среди украинских военнослужащих нет.

Напомним: 

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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