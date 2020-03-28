В Харькове масштабную выставку "Благая весть" впервые покажут онлайн

Новости Украины:В Харькове выставку "Благая весть" из галереи "Искусство Слобожанщины" перенесли в онлайн.

Масштабную выставку "Благая весть", которая должна была состояться в галерее "Искусство Слобожанщины", что в Госпроме, теперь впервые покажут онлайн.

Об этом рассказала руководитель галереи, кандидат архитектуры Вера Лагутина.

"Экспозиция картин харьковской художницы Зои Пилипенко "Благая весть", посвященная Благовещению, должна была открыться на днях в нашей галерее, но в связи с карантином из-за распространения Covid-2019 она впервые в полном масштабе пройдет онлайн", – отметила Лагутина.

По её словам, основную часть работ выложат в интернет на Благовещение, 7 апреля.

"Остальное – всего более 100 – покажем онлайн в течение праздничной недели", – добавила руководитель галереи.

"Что касается художницы Зои Пилипенко, то она работает в Харьковском художественном училище, член Союза художников Украины с 2000 года, постоянный участник выставок. Неоднократно персональные и групповые выставки с её участием проходили в Украине и за рубежом", – рассказала Лагутина.

По её словам, натюрморты и пейзажи художницы привлекают внимание чувством красоты и любви.

"Посмотреть работы можно будет на странице галереи "Искусство Слобожанщины" в Facebook и Instagram. В следующем году мы планируем повторить экспозицию в галерее", – добавила Лагутина.

По её словам, во время карантина в режиме онлайн на Пасху, 19 апреля, галерея покажет выставку работ городского клуба мастеров по изготовлению писанки.

"Накануне, в Чистый четверг, также онлайн расскажем о творческой семье земляков, писанкарей Талашко", – отметила Лагутина.

Опыт использования режима онлайн есть и в Харьковском художественном музее, фонд которого – свыше 22 тысяч экспонатов и который закрыт на карантин с 16 марта. По словам заведующей отделом Ирины Сиделёвой, сейчас в помещении работает только администрация и охранники, а научные сотрудники – в дистанционном режиме.

"На странице музея в Facebook можно всегда посмотреть материалы художественных проектов "Экспонат месяца" и "Классическое искусство всегда актуально", причем научный комментарий специально сделан в оптимистическом формате", – отметила она.