Новости Украины:На Алексеевском водохранилище в Харькове утонул мужчина, который бросился спасать ребенка.

На Алексеевском водохранилище в Харькове утонул мужчина, который бросился спасать ребенка. Об этом сообщила пресс-служба в КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

Отмечается, что на место происшествия приехали медики и правоохранители. Специалисты установили, что с берега в воду упал ребенок.

Мужчина бросился спасать ребенка, но сам выплыть не смог. Медики констатировали смерть мужчины.

Как сообщалось, в Марганце (Днепропетровская область) девятилетняя девочка утонула, когда уронила мобильный телефон и пыталась его поднять из водоема.

Как сообщалось, на Закарпатье женщина из ревности к мужу нанесла знакомой телесных повреждений, а затем ввела в ее тело неустановленный предмет.