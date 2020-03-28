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В Харькове утонул мужчина, который бросился спасать ребенка

В Харькове утонул мужчина, который бросился спасать ребенка
13:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:На Алексеевском водохранилище в Харькове утонул мужчина, который бросился спасать ребенка.

На Алексеевском водохранилище в Харькове утонул мужчина, который бросился спасать ребенка. Об этом сообщила пресс-служба в КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

Отмечается, что на место происшествия приехали медики и правоохранители. Специалисты установили, что с берега в воду упал ребенок.

Мужчина бросился спасать ребенка, но сам выплыть не смог. Медики констатировали смерть мужчины.

Как сообщалось, в Марганце (Днепропетровская область) девятилетняя девочка утонула, когда уронила мобильный телефон и пыталась его поднять из водоема.

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Как сообщалось, на Закарпатье женщина из ревности к мужу нанесла знакомой телесных повреждений, а затем ввела в ее тело неустановленный предмет.

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Харьковская область, Ребенок, Смерть, ГСЧС, Происшествие.
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