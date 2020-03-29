На Тернопольщине еще три медика заболели коронавиурсом

Новости Украины:В Монастырисском районе Тернопольской области 24 медика заболели коронавирусом.

За последние сутки еще трое медиков заразились коронавирусом в Монастырисском районе Тернопольской области – теперь их в общем 24.

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Монастырисской РГА Павел Дронь.

"В Монастырисском районе инфицированных коронавирусом - 41 человек... В их числе медперсонала - 24 (7 врачей, 11 медсестер, 6 млад. медсестер), 2 госслужащих, 1 священник, 1 завдитсадом, 2 ребенка", - отметил Дронь.

Он добавил, что в районной больнице госпитализированы 8 человек, в том числе врач семейной медицины и священник, в Тернополь доставили еще четырех. Остальные 29, у которых легкое состояние, находятся в самоизоляции.