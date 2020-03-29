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ГБР сообщило о подозрении командиру взвода полиции

ГБР сообщило о подозрении командиру взвода полиции
01:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:ГБР сообщило о подозрении командиру взвода роты патрульной полиции особого назначения "Чернигов".

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований г.Краматорск (Донецкая об.) сообщили о подозрении командиру взвода роты патрульной службы полиции особого назначения "Чернигов" ГУ Нацполиции в Черниговской обл. и экс-полицейскому этого взвода, которых подозревают в служебной халатности, в результате которой пострадало 8 правоохранителей, сообщили в пресс-службе ГБР.

По информации правоохранителей, в июне 2017 правоохранители находились в составе ротационной группы, командированного в район проведения АТО. Командир взвода был назначен ответственным за вооружение, хранения боеприпасов и другого имущества. Пренебрегая порядком выдачи вооружения и спецсредств, он выдал из комнаты хранения оружия гранатомет АГС-17, станок гранатомета и короб, оснащенный лентой с выстрелами.

Во время чистки гранатомета и одновременной демонстрации личному составу средства обращения с АГС-17, в направлении здания самовольно состоялось 16 выстрелов.

"8 полицейских от осколков и элементов взрыва огнестрельных снарядов получили многочисленные минно-взрывные ранения и травмы, огнестрельные осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и другие телесные повреждения различной степени тяжести", – сказано в сообщении.

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Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.1 ст.367 (нанесение существенного вреда охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, и государственным интересам) и ст. 128 (причинение неосторожных тяжких и средней тяжести телесных повреждений) УК Украины осуществляет прокуратура Донецкой области.

Напоминаем, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что при пересечении границы все украинцы подписывали обязательство о самоизоляцию и полиция владеет всеми базами данных и постепенно контролирует соблюдение режима. 

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Полиция, ГБР, гранатомет.
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