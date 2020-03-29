Сбывала метадон через "закладки": В Ирпене задержали женщину (Фото)

Новости Украины:В Киевской области в результате проверки сотрудниками полиции была раскрыта схема незаконной продажи наркотиков путем "закладок".

Полицейские в Киевской области задержали женщину, у которой изъяли 70 пакетиков с кристаллообразным веществом белого цвета. По словам женщины, изъятое у нее вещество - метадон.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Так, сообщается, что 29-летняя жительница города Ирпень для налаживания своего "бизнеса" и для обмена сообщениями использовала популярные мессенджеры.

Работники полиции задержали женщину на "горячем", когда она делала закладки среди города. У женщины изъяли пакетики с наркотическим средством и мобильный телефон, в котором содержится информация о ее преступной деятельности.

По факту сбыта наркотических веществ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что в дальнейшем правоохранители проведут необходимые оперативные меры, чтобы установить пути происхождения "метадона" и круг лиц, причастных к организации его сбыта.

Злоумышленница сейчас находится в изоляторе временного содержания. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. Досудебное расследование продолжается.

Как отмечают правоохранители, по ценам "черного рынка" стоимость такого товара составляет около 100 тысяч гривен.