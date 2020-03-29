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Covid-19 в Украине: На Сумщине подтвердили еще один случай заражения

Covid-19 в Украине: На Сумщине подтвердили еще один случай заражения
15:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине медики подтвердили еще один случай заражения, в Сумах.

В Сумской области 29 марта лабораторно подтвержден еще один - уже шестой - случай Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской облгосадминистрации. 

"Сегодня в Сумской области лабораторно подтвержден еще один случай заболевания коронавирусом. Больной - 39-летний мужчина из города Ахтырка ", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, мужчина 15 марта вернулся из страны, где зафиксированы случаи коронавируса. Он находился под наблюдением семейного врача, а 28 марта обратился в больницу после того, как у него появились симптомы заболевания ОРВИ. Однако проведенный тест ПЦР дал положительный результат на Covid-19. 

"Сейчас больной находится на самоизоляции под наблюдением врачей, его состояние удовлетворительное. Определяется круг лиц, с которыми контактировал больной", - сообщили в ОГА. 

Всего по состоянию на 29 марта, в Сумской области подтверждены 6 случаев заболеваний Covid-19: 3 в районе Конотопа, один из которых летальный, второй городе Сумы, первый в городе Ахтырка.

Состояние всех больных стабильное, заболевание проходит без осложнений.

Напомним:

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Украина, Сумы, Карантин, Коронавирус.
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