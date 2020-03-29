Кличко: В столице уже у 82 человек подтвердили коронавирус

Уже 82 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания Covid-19.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.
"Сегод утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины "еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - сказал Кличко.
Отмечается, что заболели 4 женщины в возрасте от 20 до 40 лет и 11-летняя девочка, а также трое мужчин - от 33-х до 40 лет. Среди них - врач частной клиники, который осматривал инфицированную пациентку, прибывшую из-за рубежа.
Кличко добавил, что шестеро киевлян, которые заболели - на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.
По одному пациенту госпитализировано в Александровскую больницу и клиническую больницу номер 4.
"Из позитивного - двое киевлян,которые имели заболевание Covid-19, вылечились, их выписали из Александровской больницы", - отметил он.
В Украине лабораторно подтверждено 418 случаев Covid-19, из них 9 летальных, пять человек выздоровели.
Напомним:
По состоянию на 10:30 29 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 418 случаев COVID-19.
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