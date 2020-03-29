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Минздрав: В Украине не осталось ни одной области, где еще не зарегистрировали COVID-19 (Видео)

Минздрав: В Украине не осталось ни одной области, где еще не зарегистрировали COVID-19 (Видео)
11:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине уже не осталось ни одной обласи, где нет подтвержденных случаев коронавируса.

По состоянию на утро 29 марта случаи коронавирус фактически зарегистрирован во всех областях Украины, однако первый случай в Николаевской области решили перерегистрировать на город Киев.

Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"У нас уже появились первые случаи в Кировоградской области – первые четыре. Поэтому по факту нет ни одной области, в которой не было бы зарегистрировано случаев коронавирусной болезни", - отметил он.

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"В то же время остается без случаев Николаевская. Мы в прошлом отчете подавали Николаевскую область как зарегистрированный случай, но после верификации данных этот случай перенесен в Киев. Поэтому еще в Николаевской области по состоянию на 29 марта можем говорить об отсутствии случаев", - уточнил Ляшко.

Напомним:

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Украина, Минздрав, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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