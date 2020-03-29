Минздрав: В Украине не осталось ни одной области, где еще не зарегистрировали COVID-19 (Видео)

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине уже не осталось ни одной обласи, где нет подтвержденных случаев коронавируса.

По состоянию на утро 29 марта случаи коронавирус фактически зарегистрирован во всех областях Украины, однако первый случай в Николаевской области решили перерегистрировать на город Киев.

Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"У нас уже появились первые случаи в Кировоградской области – первые четыре. Поэтому по факту нет ни одной области, в которой не было бы зарегистрировано случаев коронавирусной болезни", - отметил он.

"В то же время остается без случаев Николаевская. Мы в прошлом отчете подавали Николаевскую область как зарегистрированный случай, но после верификации данных этот случай перенесен в Киев. Поэтому еще в Николаевской области по состоянию на 29 марта можем говорить об отсутствии случаев", - уточнил Ляшко.

Напомним: