"Клиническа сортировка": Минздрав планирует изменить критерии госпитализации

Министерство здравоохранения предусматривает внедрение "клинической сортировки", при которой госпитализировать в больницу будут только больных средней и тяжелой степени.
Об этом сообщил на брифинге в воскресенье заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.
"Мы также предполагаем внедрение клинического сортировки, то есть госпитализировать в больницу должны больных средней и тяжелой степени течения болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под контролем и медико-санитарным наблюдением", - сказал Ляшко.
Для этого, по его словам, Минздрав рекомендует усилить центры первичной медико-санитарной помощи, привлечь специалистов других специальностей, поскольку "именно медик может принять решение относительно критериев госпитализации и решить необходимость пребывания больного в стационаре или продолжить лечение на дому".
Напомним:
По состоянию на 10:30 29 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 418 случаев COVID-19.
В аэропорт "Борисполь" прибыл уже второй самолет из Китая со средствами защиты врачей, полиции и военных.
В Киеве проводят инспекции и будут наказывать за нарушение карантина.
Украинцев, которые в ближайшие дни будут возвращаться на родину из-за рубежа, будут помещать на обязательную обсервацию.
За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы Украины пропустили на территорию государства более 16 тысяч наших граждан, которые вернулись из-за границы.
В столицу с утра прибыл спецпоезд сообщением "Москва-Киев", который доставил пожелавших выехать из РФ граждан Украины.
У депутата Запорожского облсовета Геннадия Фукса обнаружили коронавирус.