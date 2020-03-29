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"Клиническа сортировка": Минздрав планирует изменить критерии госпитализации

"Клиническа сортировка": Минздрав планирует изменить критерии госпитализации
11:30 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине предусматривают внедрение специальной "клинической сортировки".

Министерство здравоохранения предусматривает внедрение "клинической сортировки", при которой госпитализировать в больницу будут только больных средней и тяжелой степени.

Об этом сообщил на брифинге в воскресенье заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге. 

"Мы также предполагаем внедрение клинического сортировки, то есть госпитализировать в больницу должны больных средней и тяжелой степени течения болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под контролем и медико-санитарным наблюдением", - сказал Ляшко. 

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Для этого, по его словам, Минздрав рекомендует усилить центры первичной медико-санитарной помощи, привлечь специалистов других специальностей, поскольку "именно медик может принять решение относительно критериев госпитализации и решить необходимость пребывания больного в стационаре или продолжить лечение на дому".

Напомним:

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Украина, Минздрав, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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