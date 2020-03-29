Больше всего болеют COVID-19 в Украине: В Минздраве назвали возрастную категорию

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине главный санврач страны обозначил категории людей с наибольшим риском заражения.

Больше всего случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, в Украине зафиксировано у людей возрастной категории от 31 до 60 лет.

Об этом сообщил на брифинге в воскресенье заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.

"Если рассматривать возрастную структуру заболевших за минувшие сутки, то больше всего заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет - это 22% от всех заболевших. Наибольшая возрастная группа, если взять по общему распределения, то 65% составляют люди в возрасте от 31 до 60 лет. На них приходится 65% случаев от всех инфицированных", - сказал Ляшко.

По его словам, в Украины есть и случаи заболевания среди детей до 10 лет.

"Это 5,4% случаев среди всех заболевших", - добавил он.

Напомним, по состоянию на 10:00 29 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 418 случаев COVID-19.

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