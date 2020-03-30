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В Харьковской области прокуратура требует вернуть 320 га сельхозземель в собственность государства

В Харьковской области прокуратура требует вернуть 320 га сельхозземель в собственность государства
22:59 Пн, 30 Март 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:Прокуратура требует вернуть в госсобственность 320 га земель в Харьковской области.

Лозовская местная прокуратура Харьковской области направила в суд исковое заявление с требованием признать недействительными договоры аренды и субаренды земельных участков площадью 320 га, переданных в пользование в обход земельных торгов, и вернуть их в собственность государства.

"ГУ Госгеокадастра в Харьковской области незаконно, без проведения земельных торгов, предоставило гражданину 19 земельных участков для ведения фермерского хозяйства... Через несколько месяцев после получения земель в аренду и создания собственного фермерского хозяйства мужчина передал их в субаренду другому фермерскому хозяйству", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Общая площадь участков составляет 320 га, их стоимость - более 120 млн грн.

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Прокуратура, Харьковская область, Земля.
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