В Харьковской области прокуратура требует вернуть 320 га сельхозземель в собственность государства

Новости Украины:Прокуратура требует вернуть в госсобственность 320 га земель в Харьковской области.

Лозовская местная прокуратура Харьковской области направила в суд исковое заявление с требованием признать недействительными договоры аренды и субаренды земельных участков площадью 320 га, переданных в пользование в обход земельных торгов, и вернуть их в собственность государства.

"ГУ Госгеокадастра в Харьковской области незаконно, без проведения земельных торгов, предоставило гражданину 19 земельных участков для ведения фермерского хозяйства... Через несколько месяцев после получения земель в аренду и создания собственного фермерского хозяйства мужчина передал их в субаренду другому фермерскому хозяйству", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Общая площадь участков составляет 320 га, их стоимость - более 120 млн грн.

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