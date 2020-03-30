В Днепропетровской области сгорел автомобиль

Новости Украины:В Днепропетровской области сгорел легковой автомобиль, пострадавших нет.

В поселке Томаковка Томаковского района (Днепропетровская обл.) ночью 30 марта сгорел легковой автомобиль, пострадавших нет, сообщила областная Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В понедельник в 04:20 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Титова. Погибших и пострадавших в результате пожара нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, легковой автомобиль "Audi" сгорел на временной остановке возле двора частного дома. Огонь уничтожил моторный отсек и салон автомобиля на площади 6 кв. м.

К тушению пожара привлечены три человека личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники.

Напомним, из-за поджога сухой травы и деревьев вблизи взлетной полосы аэропорта "Львов" загорелся газопровод среднего давления.

В ночь на понедельник, 23 марта, на территории гаражного кооператива на улице Крайней в Деснянском районе Киева произошел взрыв.

Напомним: