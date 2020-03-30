В Днепропетровской области сгорел автомобиль

В поселке Томаковка Томаковского района (Днепропетровская обл.) ночью 30 марта сгорел легковой автомобиль, пострадавших нет, сообщила областная Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"В понедельник в 04:20 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Титова. Погибших и пострадавших в результате пожара нет", - говорится в сообщении.
Как отмечается, легковой автомобиль "Audi" сгорел на временной остановке возле двора частного дома. Огонь уничтожил моторный отсек и салон автомобиля на площади 6 кв. м.
К тушению пожара привлечены три человека личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники.
Напомним, из-за поджога сухой травы и деревьев вблизи взлетной полосы аэропорта "Львов" загорелся газопровод среднего давления.
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Напомним:
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