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Прибывшего из Дохи туриста госпитализировали с подозрением на коронавирус

Прибывшего из Дохи туриста госпитализировали с подозрением на коронавирус
07:34 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:Одного пассажира из Дохи, который находился на обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве, отправили в больницу с подозрением на коронавирус.

У мужчины, которого поместили на обсервацию в отель "Казацкий" вместе с другими пассажирами авиарейса из Дохи, повысилась температура, поэтому его пришлось госпитализировать.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Нацполиции.

В отель вызвали врачей, которые решили госпитализировать пассажира. Сопровождение в медицинское учреждение обеспечили полицейские.

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Сейчас мужчина 1990 года рождения, житель Киевской области, находится в больнице. Ему сделали тест для определения заболевания коронавирусом. В случае положительного результата будет приниматься решение об обследовании всех лиц, с которыми контактировал пациент.

Напомним, 30 марта сообщалось, что украинцев, которые вернулись с Бали и Катара, разместили на обсервацию в отеле "Козацкий" на Майдане.

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Киев, Доха, Коронавирус, Отель "Казацкий".
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