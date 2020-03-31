Прибывшего из Дохи туриста госпитализировали с подозрением на коронавирус

Новости Украины:Одного пассажира из Дохи, который находился на обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве, отправили в больницу с подозрением на коронавирус.

У мужчины, которого поместили на обсервацию в отель "Казацкий" вместе с другими пассажирами авиарейса из Дохи, повысилась температура, поэтому его пришлось госпитализировать.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Нацполиции.

В отель вызвали врачей, которые решили госпитализировать пассажира. Сопровождение в медицинское учреждение обеспечили полицейские.

Сейчас мужчина 1990 года рождения, житель Киевской области, находится в больнице. Ему сделали тест для определения заболевания коронавирусом. В случае положительного результата будет приниматься решение об обследовании всех лиц, с которыми контактировал пациент.

Напомним, 30 марта сообщалось, что украинцев, которые вернулись с Бали и Катара, разместили на обсервацию в отеле "Козацкий" на Майдане.